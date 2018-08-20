В Италии рассказали, когда восстановят разрушенный мост в Генуе

На строительство и помощь пострадавшим от обвала выделят 500 млн евро.

Частная компания "Автострады Италии", которая обслуживала разрушенный в Генуе мост Моранди, обещает отремонтировать его за восемь месяцев.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Там также отмечают, что выделят в целом на строительство и пострадавшим от обвала людям около 500 млн евро.

По словам чиновников, ответственной за обвал моста является именно эта компания, которая должна была вовремя обслуживать и ремонтировать мост Моранди в Генуе.

В больницах до сих пор находятся девять пострадавших, из них четверо – в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, 14 августа около 11:30 по местному времени произошел обвал моста Понте-Моранди (или виадука Польчевера) в то время, когда им двигались автомобили. Обрушилась центральная часть здания, которая находилась на высоте 200 метров над землей. В результате обвала под обломками оказались множество автомобилей, общее количество жертв на данный момент составляет 43 человека. К ликвидации трагедии итальянцы привлекли много техники, 200 спасателей, и десятки собак.