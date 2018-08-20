Джон Болтон отметил, что речь идет о компьютерных системах "в правительственной сфере и частном бизнесе", которые более других подвержены риску кибератак.

Вашингтону следует перестать вести себя беззубо, и начать немедленно отвечать кибератаками на любые попытки вмешательства в американские выборы или проникновения в американские компьютерные системы, вне зависимости от того, откуда исходит такая угроза.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании ABC, передает zn.ua.

"Американские власти должны былы бы использовать все свои возможности для защиты не только выборов, но и широкого круга уязвимых систем в США", - убежден он.

Читайте такжеФБР расследует кибератаку на избирательную кампанию кандидата в Конгресс США - СМИ

Болтон отметил, что речь идет о компьютерных системах "в правительственной сфере и частном бизнесе", которые более других подвержены риску кибератак.

"Я считаю, что это очень важно, поскольку мы не хотим войны в киберпространстве. Мы хотим мира в киберпространстве. Для этого необходимо установить средства сдерживания, чтобы наши противники, которые осуществляли операции в киберпространстве против нас или которые рассматривают это, понимали, что они заплатят высокую цену, если они сделают это", - заверил Болтон.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Джона Болтона, Россия, Китай, Северная Корея и Иран вызывают у США наибольшее беспокойство из-за возможного вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года. По словам Болтона, у Вашингтона достаточно оснований для беспокойства о потенциальном вмешательстве со стороны этих стран, поэтому США предпринимают шаги, чтобы предотвратить такие действия.