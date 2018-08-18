За 20 лет жертвами в зонах конфликта стали 4,4 тысячи гуманитарных работников — ЕС
За последние 20 лет жертвами в зонах конфликта стали почти 4,4 тысячи гуманитарных работников.
Об этом говорится в заявлении верховной представительницы Евросоюза, заместителя председателя Еврокомиссии Федерики Могерини и члена ЕК по вопросам гуманитарной помощи и урегулированию кризисных ситуаций Христа Стилианидиса накануне Всемирного дня гуманитарной помощи.
«За последние двадцать лет жертвами крупных насильственных актов стали почти 4 400 гуманитарных работников. Больше половины из них были убиты», — говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Конго украинские миротворцы уничтожившего лагерь боевиков после обстрела базы ООН (видео)
Отмечается, что зачастую жертвами конфликтов становится гражданское население, и в то же время продолжаются нападения на гуманитарных работников.
В то же время в ЕС напомнили, что Международное гуманитарное право обязывает все стороны конфликтов обеспечивать безопасность гуманитарных работников, а также беспрепятственный и постоянный доступ к гуманитарной помощи людей, которые в ней нуждаются.