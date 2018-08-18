В разбившемся в Эквадоре автобусе нашли более 600 киллограмов наркотиков (фото)

Полиции понадобилось более часа, чтобы извлечь пакеты с наркотиками, которые были спрятаны под полом автобуса.

Сотрудники правоохранительных органов Эквадора обнаружили 637 кг наркотиков в салоне пассажирского автобуса, который разбился в окрестностях столицы страны Кито.

Об этом заявил глава полицейского департамента по борьбе с распространением наркотиков Карлос Алулема, передает РБК со ссылкой на El Telegrafo.

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Как отмечает издание, полиции понадобилось более часа, чтобы извлечь пакеты с наркотиками, которые были спрятаны под полом автобуса.

По оценке издания, обнаруженная полицейскими партия может стоить около $1,7 млн.

Как сообщает полиция Эквадора в Twitter, было найдено 548 пакетов с марихуаной. В настоящий момент власти устанавливают, кому принадлежали наркотики.

Автобус разбился 14 августа на автостраде Пифо - Папальякта неподалеку от Кито. Транспортное средство столкнулось с автомобилем и перевернулось. В результате ДТП погибли 23 человека, большинство из них - граждане Колумбии. Также жертвами аварии стали венесуэльцы и эквадорцы. Водитель задержан.

Ранее УНИАН сообщал, что сорок один человек, из них семеро детей, пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Англии.