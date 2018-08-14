В Англии на ходу перевернулся автобус, пострадали более 40 человек

Трое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Сорок один человек, из них семеро детей, пострадал в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Англии.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Инцидент произошел в 16:00 по местному времени в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.

Трое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы. Чтобы достать некоторых людей из автобуса, спасателям пришлось привлечь спецсредства.

Как сообщал УНИАН, 11 августа, во второй половине дня на 59 км автодороги на территории области Ноград в Венгрии в аварию попал микроавтобус, в котором находились украинцы, 13 из них травмированы.