Из-за обвала рубля финны массово едут в РФ за бензином, электроникой и косметикой

Из-за обвала рубля финны массово приезжают в Россию для покупки дешевого бензина.

Помимо топлива, они буквально сметают с прилавков электронику и косметику. Жители Финляндии также тратят деньги в ресторанах и кафе, сообщает Росбалт со ссылкой на Yle.fi.

Читайте такжеЦены в оккупированном Крыму только за прошедшую ночь выросли в несколько раз

Ранее журналист Игорь Павловский сообщил в соцсети, что в аэропорту "Пулково" американцы, обменяв деньги, скупили все iPhone 6 Plus.

Официальный курс доллара США с 18 декабря повышен до 67,7851 руб, евро с завтрашнего дня составит 84,5890 руб.