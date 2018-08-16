В Италии возле отделения партии произошел взрыв

21:56, 16 августа 2018
Мир
86 0
REUTERS

Отмечается, что второй снаряд, который не разорвался, обнаружили прибывшие на место происшествия саперы.

Читайте такжеПремьер Италии объявил чрезвычайное положение в Генуе из-за обрушения моста

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва бензовоза на трассе у аэропорта Болоньи достигло 145.

Перевозивший топливо грузовик взорвался на трассе неподалеку от аэропорта Болоньи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Италия#взрыв