В Италии возле отделения партии произошел взрыв

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Италии произошел взрыв в городе Виллорба возле отделения партии «Лига», сообщает газета La Tribuna di Treviso.

Отмечается, что второй снаряд, который не разорвался, обнаружили прибывшие на место происшествия саперы.

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В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва бензовоза на трассе у аэропорта Болоньи достигло 145.

Перевозивший топливо грузовик взорвался на трассе неподалеку от аэропорта Болоньи.