Путин предложил Ким Чен Ыну впервые встретиться

Кремль сообщил, что Пхеньян еще не ответил на приглашение.

Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ину провести двусторонний саммит. Эта встреча может стать первыми переговорами между двумя лидерами.

"Я готов встретиться с вами в ближайшее время, чтобы обсудить насущные вопросы двусторонних отношений и важные вопросы региона", - говорится в сообщении Путина, цитату из которого обнародовало в среду вечером официальное Центральное агентство новостей КНДР, передает Европейская правда.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент направил приглашение Ким Чен Ыну в поздравительной телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Северной Кореи от японского колониального правления.

Российский посол в Северной Корее Александр Мацегор рассказал российским государственным СМИ, что переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном находятся "на повестке дня".

В сообщении Путина нет конкретной даты встречи, но российский президент ранее уже пригласил Ким Чен Ына и президента Южной Кореи на ежегодный экономический форум во Владивостоке в сентябре. Кремль сообщил, что Пхеньян еще не ответил на приглашение.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты установили, что Пхеньян продолжает работу над ядерной программой, несмотря на обещания Трампу, а Россия и Китай помогают КНДР обходить санкции.