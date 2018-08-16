Путин предложил Ким Чен Ыну впервые встретиться

15:33, 16 августа 2018
Мир
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Владимир Путин и Ким Чен Ын / REUTERS

Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ину провести двусторонний саммит. Эта встреча может стать первыми переговорами между двумя лидерами.

"Я готов встретиться с вами в ближайшее время, чтобы обсудить насущные вопросы двусторонних отношений и важные вопросы региона", - говорится в сообщении Путина, цитату из которого обнародовало в среду вечером официальное Центральное агентство новостей КНДР, передает Европейская правда.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент направил приглашение Ким Чен Ыну в поздравительной телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Северной Кореи от японского колониального правления.

Российский посол в Северной Корее Александр Мацегор рассказал российским государственным СМИ, что переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном находятся "на повестке дня".

В сообщении Путина нет конкретной даты встречи, но российский президент ранее уже пригласил Ким Чен Ына и президента Южной Кореи на ежегодный экономический форум во Владивостоке в сентябре. Кремль сообщил, что Пхеньян еще не ответил на приглашение.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты установили, что Пхеньян продолжает работу над ядерной программой, несмотря на обещания Трампу, а Россия и Китай помогают КНДР обходить санкции.

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Теги: #Россия#КНДР#Ким Чен Ын#Владимир Путин