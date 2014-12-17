Госдеп подтвердил, что Обама подпишет закон о поддержке Украины

Об этом сказала журналистам во вторник представитель госдепартамента Джен Псаки, сообщает РИА Новости Украина.

"Президент намерен подписать "Акт о поддержке Украины", несмотря на значительные сомнения", — сказала Псаки, не уточнив, в чем заключаются эти сомнения.

"Закон предоставляет президенту возможность вводить санкции по мере необходимости, но это также позволяет ему двигаться вперед (в отношениях с Россией)", — сказала Псаки.

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Она отказалась сообщить, будет ли Обама вводить санкции.

По словам представителя, "у России есть выбор". "Если они изберут исполнение минских соглашений о прекращении огня, то есть возможность изменить санкционный курс, который мы реализуем", — сказала Псаки.

Конгресс США принял на прошлой неделе закон, позволяющий президенту США вводить новые санкции против России и расширить военную помощь правительству Украины.