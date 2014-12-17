Российские экипажи "Мистралей" покинут Францию до Нового года – СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газеу Ouest-France.

"Четыреста российских моряков покинут Сен-Назер 25 декабря на борту учебного корабля "Смольный", на котором они прибыли во Францию 30 июня. Новый год они встретят в России", - уточнила газета.

Она напоминает, что поставка России первого из двух кораблей класса "Мистраль" - "Владивосток" - была приостановлена президентом Франции Франсуа Олландом. Он аргументировал свое решение тем, что для этого "не сложились необходимые условия".

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Ранее сообщалось, что "Мистраль", который Франция должна была передать РФ, охраняют российские морские пехотинцы.

По информации источников Газета.ru, морские пехотинцы прибыли во Францию еще в сентябре и сейчас ожидают решения вопроса передачи вертолетоносца РФ.

Экс-главком ВМФ России Владимир Масорин пояснил изданию, что морпехи прибыли на "Мистраль" для охраны корабля от нападения во время перехода.