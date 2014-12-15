СМИ: российские морпехи взяли "Мистраль" под "охрану"

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на собственные источники в генштабе ВМФ России, на борту несут боевое дежурство несколько десятков морских пехотинцев, которые приехали в Сен-Назер из Владивостока.

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"Корабль должен поступить на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ), поэтому в составе приемного экипажа находятся офицеры ТОФ. Кроме того, туда отправлены бойцы морской пехоты, задача которых - обеспечить безопасность корабля, а также проверить работоспособность систем десантирования. Точная их численность не подлежит разглашению", - отметил собеседник газеты.

По данным источников, морские пехотинцы прибыли во Францию еще в сентябре и сейчас ожидают решения вопроса передачи вертолетоносца России.

Бывший главком ВМФ России Владимир Масорин пояснил изданию, что морпехи прибыли на "Мистраль" для охраны корабля от нападения во время перехода. "После того, как появились пираты, я принял решение при любом дальнем походе предоставлять экипажу небольшую группу морской пехоты. Это обычно 20-30 человек, которых достаточно, чтобы не допустить захвата судна. Здесь такая же ситуация", - отметил он.

"Когда корабль в море - это территория Российской Федерации. Когда "Мистраль" будет передан России, он также станет территорией нашей страны, и до тех пор, пока на нем не установят вооружения, морские пехотинцы должны обеспечивать его безопасность", - пояснил Владимир Масорин.

Он добавил, что оружие у морпехов может находиться только по согласованию с Францией и исключил его применение в случае, если французы все же откажутся передавать России корабль.