В заповеднике Ботсваны львица украла камеру за $2,5 тысячи (видео)
21:06, 11 августа 2018Мир
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Очевидица не растерялась и засняла действо на телефон.
Белогорский сафари-парк / Фото УНИАН
На радость зверятам - в южноафриканском заповеднике львица украла камеру за $2,5 тыс. 57-летняя женщина делала сафари-снимки.
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И вдруг фотоаппарат упал со штатива, говорится в сюжете ТСН. Самка парка Ботсваны подобрала его зубами и отнесла находку своим львятам. Трое малышей сначала обнюхали камеру, а потом начали живо ею забавляться. Очевидица не растерялась и засняла действо на телефон. Позже, когда выкормыши устали от новой игрушки, работник заповедника вернул фотоаппарат его законной владелице.
В заповеднике Ботсваны львица украла камеру за 2,5 тысячи долларов
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