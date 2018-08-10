Следком России "похоронил" Бабченко (документ)

В редакцию "Новой газеты" пришел запрос СК РФ о расследовании "убийства" Аркадия Бабченко в Киеве.

Журналисты "Новой газеты" получили запрос Следственного комитета РФ по поводу уголовного дела об убийстве Аркадия Бабченко в Украине, которое оказалось инсценированным.

Издание "Новая газета" опубликовало копию документа на своем сайте.

Следствие попросило журналистов издания, где ранее работал Бабченко, предоставить его характеристику и копию личного дела.

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В направленном запросе отмечается, что дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) было возбуждено 29 мая (в день инсценировки убийства Бабченко - Ред.).

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве.

А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и его "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.