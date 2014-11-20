Французы опасаются, что россияне могут похитить "Мистраль"

Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, в понедельник произошел инцидент, когда 400 российских моряков, которые проводят обучение на "Владивостоке" с начала лета, хотели постоянно перемещаться кораблем.

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"Они хотели также перенести свои вещи на "Владивосток", однако их остановили", - сообщил информированный источник, передает Украинская правда.

"Таким образом, они могли бы установить контроль над кораблем, после чего было бы очень трудно выбить их оттуда", - добавил собеседник издания.

"Такой шаг, вероятно, был сигналом о том, что они готовили свой отъезд", - отметил он.

В то же время, по словам источника, во время ходовых испытаний российские моряки вели себя спокойно.

"Россияне - партнеры, однако лучше быть готовыми к любым неожиданностям", - отметил источник.

"Я боюсь, что однажды утром мы проснемся, а "Владивостока" больше не будет", - добавил он.

Однако, по словам собеседника издания, корабль находится в закрытой бухте, поэтому ему будет сложно пройти незамеченным через несколько препятствий.

Поэтому, по словам источника, российским морякам будут нужны местные сообщники.

Напомним, ранее сообщалось, что российским морякам запрещен доступ на корабли "Мистраль".