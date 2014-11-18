Российским морякам таки запретили доступ на "Мистрали"



Об этом со ссылкой на свой разговор с Олландом сообщил французский философ Бернар-Анри Леви во время церемонии вручения премии имени Андрея Шептицкого Виктору Пинчуку, пишет Украинская правда.

"Я спрашивал Олланда про Мистраль. Президент разрешил сказать вам, что российским матросам закрыт доступ на борт. В этом очень чувствительном вопросе Франция будет стоять на своей нынешней позиции до тех пор, пока будет сохраняться текущая ситуация", - сказал Леви.

"Все остальное является пропагандой", - добавил он.

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Ранее французское издание Ouest France со ссылкой на источники сообщало, что с 17 ноября российские моряки, дислоцированные во французском порту Сен-Назер, не имеют доступа на борт вертолетоносца "Владивосток" класса "Мистраль".

14 ноября должна была состояться передача "Мистраля" российскому заказчику. Однако ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что пока не видит условий для передачи корабля России.

В то же время глава администрации российского президента Сергей Иванов заявлял, что Россия будет судиться с Францией в случае непоставки вертолетоносцев и требовать возместить неустойку по контракту.

Кроме того, сообщалось, что команда "Мистраля" будет находиться во Франции до конца года.