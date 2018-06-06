Порошенко: на Донбассе продолжается горячая фаза войны, а не «замороженный конфликт»

По словам президента, Украина платит слишком высокую цену, защищая не только свой суверенитет и территориальную целостность, но и свободу и демократию в мире.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на Донбассе сейчас продолжается горячая фаза войны, а не «замороженный конфликт».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом в Киеве.

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«Хочу подчеркнуть, что у нас сегодня никакой не замороженный конфликт, как некоторые пытаются представить, у нас горячая фаза войны, где Украина платит очень высокую цену, защищая не только наш суверенитет, нашу территориальную целостность, нашу независимость, защищая свободу и демократию в мире», - заявил Порошенко.

Также президент констатировал чрезвычайную важность международной поддержки для Украины в вопросе отпора российской агрессии.

Напомним, что министр обороны Степан Полторак ранее сообщал, что Россия на границе с Украиной сосредоточила войско численностью более 77 тыс. человек. Он отметил, что на Донбассе численность двух «армейских корпусов» поддерживаемых Россией боевиков составляет почти 40 тыс. людей. По мнению Полторака, эти «корпуса» являются «неотъемлемой частью Южного военного округа Вооруженных сил России».

Также сообщалось, что Россия передала боевикам на Донбассе захваченное в Крыму оружие.

Как сообщал УНИАН, Путин сравнил российское вторжение на Донбасс с войной в Чечне.