Керри и Лавров встретились в Риме обсудить вопросы Украины и Сирии

В ходе переговоров они должны обсудить кризис в Украине, Сирию и Палестину, передает Русская служба Би-би-си.

"Ближневосточные вопросы требуют срочного решения. Мы вместе должны сделать так, чтобы ситуация не деградировала, заинтересованы обсудить сегодня это", - цитирует РИА "Новости" российского министра.

Представители Госдепартамента ранее сообщили, что Керри попытается добиться выполнения договоренностей о прекращении огня и снижении напряженности на востоке Украины.

Читайте такжеЛавров: Появился шанс установить мир в УкраинеКак ожидается, переговоры будут напряженными из-за готовящегося в США законопроекта о расширении санкций против России в связи с ее политикой по отношению к Украине.

Российские власти пообещали подготовить соответствующий ответ, если законопроект будет принят.