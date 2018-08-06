В центре Москвы загорелся торговый центр, посетителей эвакуируют

По предварительным данным горит что-то на девятом этаже здания.

В Москве горит крупный торговый центр «Афимолл», из здания эвакуируют людей. Читайте такжеВ России снова горит торговый центр «В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуируют», – сообщил Telegram-канал Mash. Напомним, 25 марта в российском Кемерово сгорел ТЦ «Зимняя вишня». Следком РФ заявлял о 64 погибших в результате пожара, среди жертв - 41 ребенок. Позже следком РФ уменьшил число погибших в результате пожара до 60 человек.

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