В Румынии антисемиты разрисовали дом известного экс-узника нацистов: на граффити упомянули Путина и Трампа (фото)

Граффити были обнаружены в ночь на 3 августа и почти сразу же удалены по распоряжению властей.

В румынском городе Сыгит неизвестные разрисовали антисемитскими граффити здание бывшего узника нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд Эли Визеля.

Как передает DW.com, правоохранители начали расследование и разыскивают злоумышленников. Следователи изучают записи камер наблюдения, расположенных вблизи дома, что находится под охраной как исторический памятник.

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Граффити были обнаружены в ночь на 3 августа и почти сразу же удалены по распоряжению властей. Румынский институт по изучению Холокоста назвал инцидент "нападением на память не только Эли Визеля, но и всех жертв Холокоста". Посольство Израиля в Бухаресте осудило "беспрецедентный антисемитский акт". Всемирный еврейский конгресс также резко осудил акт вандализма и поприветствовал быстрое начало расследования.

Писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визель родился в Румынии в 1928 году в еврейской религиозной семье. Пережив заключение в нацистских концлагерях, в 1950-х годах он жил и учился во Франции, в 1963 году перебрался в США, где преподавал иудаику в университетах Нью-Йорка и Бостона. В многочисленных книгах, речах и интервью он подчеркивал, что Холокост не может быть забытым. Визель жил в Нью-Йорке и умер летом 2016 года в возрасте 87 лет.