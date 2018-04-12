Израиль отмечает День памяти погибших во время Холокоста (фото, видео)
14:55, 12 апреля 2018Мир
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Ровно в 10 часов на 2 минуты остановилась вся страна, включились сирены.
Израиль отмечает День памяти погибших во время Холокоста.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Ровно в 10 часов на 2 минуты остановилась вся страна, включились сирены.
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