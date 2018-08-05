Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву

В ближайшее время тела погибших российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко доставят в морг, после чего их осмотрят сотрудники Следственного комитета РФ.

Самолет авиакомпании Air France доставил в Москву тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

По информации портала Flightradar, самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Источник агентства сказал, что в ближайшее время тела доставят в морг и сотрудники Следственного комитета РФ приступят к их осмотру.

ТАСС сообщает, что тела доставили рейсом 1144. Согласно данным портала FlightAware, самолет приземлился в Москве в 00.24 5 августа. Из Парижа он вылетел вечером 4 августа. Во французскую столицу тела погибших доставили из Банги (ЦАР).

О гибели журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева стало известно 31 июля. Тела россиян обнаружили в 23 км от центральноафриканского города Сибю и доставили на базу миссии ООН. В ЦАР в партнерстве с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского группа снимала документальный фильм о деятельности российской частной военной компании "Вагнер".