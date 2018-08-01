Трамп назвал опросы населения «поддельными»
Президент США Дональд Трамп во время митинга во Флориде заявил, что опросы населения являются поддельными.
Сначала Трамп обвинил средства массовой информации в скрытии опросов, в которых были положительные результаты о его президентстве, передает The Hill.
Как отмечает The Hill, после этой фразы Трамп похвастался опросом, согласно результатам которого он является самым популярным среди населения президентом-республиканцем после Авраама Линкольна.
«Опросы — поддельные, как и все остальное», - заявил Трамп во время митинга.
Издание пишет, что критика Трампа вокруг опросов населения также напоминает атаки президента на так называемые fake news.
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Американский президент добавил, что если бы fake news провели опрос, то он показал бы, что только 25% американцев имеют открытые счета, хотя на самом деле их около 44%.
Потом Трамп после некоторой паузы обрушился на опрос, который свидетельствует о его популярности как президента.
«Они только что представили опрос, что самый популярный человек в истории республиканской партии это Трамп! Вы можете поверить в это?», — cказал он, обращаясь к публике.
Между тем, неясно, какой опрос имел в виду Трамп, предъявляя претензии, заключает издание.