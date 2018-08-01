Трамп назвал опросы населения «поддельными»

Критика Трампа вокруг опросов населения также напоминает атаки президента на так называемые fake news.

Президент США Дональд Трамп во время митинга во Флориде заявил, что опросы населения являются поддельными.

Сначала Трамп обвинил средства массовой информации в скрытии опросов, в которых были положительные результаты о его президентстве, передает The Hill.

Как отмечает The Hill, после этой фразы Трамп похвастался опросом, согласно результатам которого он является самым популярным среди населения президентом-республиканцем после Авраама Линкольна.

«Опросы — поддельные, как и все остальное», - заявил Трамп во время митинга.

Издание пишет, что критика Трампа вокруг опросов населения также напоминает атаки президента на так называемые fake news.

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Американский президент добавил, что если бы fake news провели опрос, то он показал бы, что только 25% американцев имеют открытые счета, хотя на самом деле их около 44%.

Потом Трамп после некоторой паузы обрушился на опрос, который свидетельствует о его популярности как президента.

«Они только что представили опрос, что самый популярный человек в истории республиканской партии это Трамп! Вы можете поверить в это?», — cказал он, обращаясь к публике.

Между тем, неясно, какой опрос имел в виду Трамп, предъявляя претензии, заключает издание.