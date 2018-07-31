Wall Street Journal: США следует усилить вооружение Украины, чтобы поставить Россию на место

Американский экс-генпрокурор дал советы Вашингтону, как дать отпор Кремлю и сохранить безопасность Европы.

Две недели прошло после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Но о чем они там говорили, общество до сих пор не знает. Единственное, что известно, - это их самохвалебные комментарии. Однако, последние действия со стороны президентов США и России указывают на то, что они обсудили роль и амбиции НАТО, а также шаги в направлении изменения баланса сил. И это должно пугать как Европу, так и американцев.

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет бывший генеральный прокурор США Майкл Макеси, напоминая о том, как Трамп в интервью Fox News заявил, что «агрессивная» Черногория может вызвать Третью мировую войну. Откуда у него вообще появились подобные мысли? До этого времени не было ни одного признака заинтересованности американского президента в Черногории. Он, скорее всего, вряд ли знал, где она расположена.

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Впрочем, существует множество доказательств того, что Россия очень не хочет, чтобы маленькая балканская страна присоединилась к НАТО. Кремль угрожает жестко ответить на расширение альянса с 2015 года, когда Черногории впервые предложили членство. В Москве отмечали, что это якобы нарушает обещание президента Джорджа Буша не принимать страны Восточной Европы в НАТО. На самом деле такого обещания никто никогда не давал. А посткоммунистическая Восточная Германия присоединилась к альянсу в 1990 году, вскоре после объединения с ФРГ.

Однако, офицеры российской разведки после одной или двух бутылок водки продолжили придумывать теории заговора, по которым Черногория может стать местом начала Третьей мировой войны по примеру роли Сербии в Первой мировой. Трамп вряд ли знал все эти выдумки. Однако, на встрече в Хельсинки карьерный разведчик Путин мог ему о них рассказать.

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Автор признает, что все это, конечно, догадки. Ведь не известно наверняка, о чем говорили президенты США и России. Однако, американцы должны серьезно рассмотреть вероятность того, что Трамп мог согласиться уступить обязательства своей страны в обороне Европы. К счастью, все еще можно исправить, если решительно выступить против агрессии России.

Экс-генпрокурор США напоминает, что администрация Трампа, в отличие от своих предшественников, уже сделала подобные жесткие шаги. В частности, Вашингтон отправил оборонительное вооружение Украине, чтобы она могла сопротивляться попыткам России захватить ее территорию.

«Эту летальную помощь нужно сохранить и усилить, особенно для того, чтобы ликвидировать преимущество, которое есть у России и ее марионеток в вооружении, артиллерии и электронных методах ведения войны», - отмечает бывший генпрокурор США.

Также он советует чаще проводить совместные военные учения американской армии с союзниками с целью сдержать поведение Москвы, несмотря на то, что Трамп считает такие учения слишком дорогими и неэффективными. Вашингтону также следует восстановить свой Атлантический флот, особенно ржавые вооружения против субмарин, которые смогли бы противостоять росту присутствия российского флота вблизи американского восточного побережья.

Также автор советует ФБР пристально и круглосуточно следить за шпионами России, чтобы не позволить устроить новые вмешательства в американские выборы и привлечь внимание экс-офицера КГБ Путина. В конце концов, российская разведка постоянно так делает с американскими агентами. По мнению автора, все перечисленные шаги покажут Европе и Путину, что действия Америки более красноречивы, чем ее слова.