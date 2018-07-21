На Одесском кинофестивале объявлены победители конкурсов профессиональной секции

Официальное закрытие ОМКФ состоится сегодня вечером \ ОМКФ

На 9-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) объявлены победители конкурсов профессиональной секции.

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Как передает корреспондент УНИАН, в заключительный день работы Film Industry Office оглашены победители конкурсов профессиональной секции.

Президент Фонда Независимо кино, член жюри Odesa IFF ScriptEast Series Projects Дариуш Яблонски отметил, что профессионализм всех участников вызывает уважение.

«Особенно хочу отметить, что украинские проекты были представлены на очень высоком уровне», - сказал он.

В частности, победителем Питчинга стал проект режиссера Игоря Иванько «Неудобная память», получивший премию 60 тыс. грн от Одесского международного кинофестиваля.

Всего за победу боролись 10 проектов, один был представлен вне конкурса.

Среди лучших проектов Work in Progress: «Цензорка» Петера Керекеса. Приз представлен в виде авиабилетов, номиналом в 2 тыс. евро от авиакомпании «Международные авиалинии Украины» - генерального авиаперевозчика ОМКФ.

Также в числе лучших проектов - «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича.

Победителем конкурса Odesa IFF ScriptEast Series Projects среди 6 претендентов стал фильм «Семейные архивы» (Хорватия).

Специальную награду от Series Mania получил проект сериала Smokey Eyes (Польша). Приз представляет собой персональное приглашение от генерального директора фестиваля Series Mania, главы жюри Odesa IFF ScriptEast Series Projects Лоранс Эршберг принять участие в 2019 году в Series Mania Writers‘ Campus, который пройдет в марте в Лилле (Франция).

Официальное закрытие ОМКФ состоится сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, накануне на ОМКФ члены Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) выбрали своих победителей национальной конкурсной программы. Лучшим украинским полнометражным фильмом, по версии критиков, стал «Дельта» Александра Течинского.

Лучшим отечественным короткометражным фильмом стала картина «Магнитная буря» режиссера Игоря Ганского.

9-й Одесский международный кинофестиваль проходит с 13 по 21 июля.