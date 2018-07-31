Лукашенко не появлялся на публике после слухов об инсульте

11:27, 31 июля 2018
Мир
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Лукашенко занимает пост главы Беларуси с 1994 года / фото УНИАН

Об этом сообщает издание "Радые Свабода". Журналисты отследили, что Лукашенко ни разу не показывали по телевизору уже несколько дней.

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На публике Лукашенко не видели с 28 июля. С этого времени появились слухи об инсульте.

Как известно, ранее украинский портал "Деловая столица" со ссылкой на источники сообщил, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию.

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Теги: #Лукашенко#инсульт