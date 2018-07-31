Лукашенко не появлялся на публике после слухов об инсульте

На публике Лукашенко не видели с 28 июля. С этого времени появились слухи об инсульте, хотя 30 июля пресс-секретарь президента опровергла эту информацию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не появлялся на белорусском телевидении после слухов о его инсульте.

Об этом сообщает издание "Радые Свабода". Журналисты отследили, что Лукашенко ни разу не показывали по телевизору уже несколько дней.

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На публике Лукашенко не видели с 28 июля. С этого времени появились слухи об инсульте.

Как известно, ранее украинский портал "Деловая столица" со ссылкой на источники сообщил, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию.