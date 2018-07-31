Премьер Италии: отменить санкции против России было бы "немыслимо"

После вступления в должность в июне 2018 года премьер Италии призвал пересмотреть санкции против России и заявлял, что поддерживает политику открытости в отношении Москвы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявляет, что санкции, введенные против России в 2014 году в ответ на ее агрессию в Украине, будут сохранены.

30 июля на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Конте заявил, что снятие этих санкций было бы «немыслимо», передает "Радио Свобода".

Читайте такжеСанкции США против России не работают, готовятся новые ограничительные меры - сенатор

Некоторые члены коалиционного правительства Конте и сам премьер выступал за отмену санкций и улучшение отношений с Россией, но итальянский лидер согласился с недавним продлением еще на полгода санкций ЕС против Москвы.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении Российской Федерации будут оставаться в силе.