Премьер Италии: отменить санкции против России было бы "немыслимо"

09:01, 31 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявляет, что санкции, введенные против России в 2014 году в ответ на ее агрессию в Украине, будут сохранены.

30 июля на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Конте заявил, что снятие этих санкций было бы «немыслимо», передает "Радио Свобода".

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Некоторые члены коалиционного правительства Конте и сам премьер выступал за отмену санкций и улучшение отношений с Россией, но итальянский лидер согласился с недавним продлением еще на полгода санкций ЕС против Москвы.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении Российской Федерации будут оставаться в силе.

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Теги: #Италия#Россия#санкции