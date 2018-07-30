Трамп после встречи с итальянским премьером: санкции против РФ будут оставаться в силе

В то же время премьер Италии отмечает, что санкции против РФ не должны влиять на гражданское общество, на экономику средних и малых предприятий в России.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отмечает, что санкции в отношении Российской Федерации будут оставаться в силе.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне, которая транслировалась на сайте Белого Дома.

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"Санкции в отношении России будут оставаться", - отметил Трамп.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил: "Мы открыты к диалогу с Россией. Мы считаем, что Россия играет фундаментальную роль во всех международных геополитических кризисах. Размышляя над этим, Россия не может быть вне диалога".

Конте сказал, что согласен с Трампом, что для решения мировых проблем надо вести переговоры со всеми странами и их лидерами, а не выбирать одних, игнорируя другие.

Также он напомнил, что санкционная политика, введенная из-за агрессии РФ на Донбассе, связана с выполнением Минских соглашений. "Поэтому четко понятно, что немыслимо сегодня отменить за одну ночь эти санкции", - подчеркнул Конте.

При этом итальянский премьер сказал, что позиция его правительства заключается в том, что санкции не должны влиять на гражданское общество, экономику средних и малых предприятий в России.