Politico: США стали на сторону России против антироссийской жалобы Украины в ВТО

Вашингтон и Москва утверждают, что организация не имеет права принимать решение по жалобе Киева на то, как Москва незаконно ограничивает транзит ее товаров.

Администрация Дональда Трампа стала на сторону России в знаковом деле, которое может развалить Всемирную торговую организацию. На какие действия страны имеют право пойти во имя национальной безопасности, если это нарушает их обязательства перед ВТО?

Панельные обсуждения этого вопроса, которые состоятся в этом году, могут принести серьезные последствия для целого ряда жалоб против США и того, как президент Дональд Трамп оправдал новые американские пошлины на сталь и алюминий. Дело также касается Россию, но из-за других действий. Москва в январе 2016 года отрезала Украину от ключевых рынков в Центральной Азии и на Кавказе, к которым украинские экспортеры могут добраться только через российскую территорию.

Об этом пишет Politico, напоминая, что Москва перекрыла свои дороги для украинских товаров как раз на фоне российской оккупации Крыма и войны против Украины, которая продолжается уже пятый год.

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США поддерживают Украину в широком территориальном конфликте. Но и Вашингтон, и Москва настаивают, что ВТО не имеет права принимать какие-либо решения по ее жалобам на российские ограничения в вопросе транзита. Российская сторона оправдывается тем, что якобы перекрыла пути для украинских товаров согласно статье 21 «Генерального соглашения о пошлинах и торговле», которая позволяет странам-участницам организации нарушать обязательства перед ВТО в случае появления угроз для национальной безопасности.

Аналогичные утверждения администрация Трампа использовала для оправдания новых пошлин на сталь и алюминий. Поэтому Вашингтон и Кремль одинаково утверждают, что случаи применения статьи 21 не подлежат судебному рассмотрению. Другими словами, если кто-то упоминает о «статье 21» вслух, суд должен остановиться и идти прочь, пояснила бывшая судья ВТО Дженнифер Хиллман.

Некоторые члены ВТО, такие как Канада, настаивают, что страны, которые обращаются к статье 21, должны объяснить, почему они это делают. Однако, Россия и США утверждают, что объяснять что-то другим странам нет никакой необходимости.

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«Текст статьи 21 не содержит никаких требований от стран-участниц относительно детальных объяснений причин или событий, из-за которых они обратились к исключению. Но в тексте говорится лишь о том, что страны считают свои действия необходимыми для защиты важных интересов в сфере безопасности во времена войны или других чрезвычайных ситуаций», - подчеркнули в США.

Однако, Хиллман подчеркивает, что условия исключения не такие широкие, как их трактует администрация Трампа. Ведь там четко указано, что оно может быть применено лишь в случаях, связанных с ядерными материалами, поставками для военных или во время войны.

Относительно России, то она отказывается признавать свою военную агрессию против Украины. Поэтому, по мнению Хиллман, странно, что в ВТО она апеллирует именно к исключению, связанному с национальной безопасностью и войной.