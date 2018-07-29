Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров
03:41, 29 июля 2018Мир
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Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара.
Последствия пожара в Калифорнии / REUTERS
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за бушующих в регионе лесных пожаров.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
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«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров», — говорится в документе.
Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара.
Как отмечалось, площадь пожара составляет около 328 кв. км.
Кроме того, пожар может уничтожить почти 5000 домов.
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