Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров

03:41, 29 июля 2018
Мир
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Последствия пожара в Калифорнии / REUTERS

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров», — говорится в документе.

Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара.

Как отмечалось, площадь пожара составляет около 328 кв. км.

Кроме того, пожар может уничтожить почти 5000 домов.

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Теги: #Калифорния#лесной пожар#Дональд Трамп