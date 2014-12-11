Власти начали разбирать баррикады в Гонконге
07:44, 11 декабря 2014Мир
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Власти Гонконга в четверг начали освобождать от баррикад те места в деловом центре города, которые на протяжении двух с половиной месяцев были заняты активистами движения Occupy Central.
REUTERS
По данным агентства Франс Пресс, десятки рабочих уже убрали баррикады с одной стороны от главного лагеря протестующих в районе Адмиралтейства, где располагается ряд государственных учреждений, сообщает РИА Новости.
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В конце ноября полиция Гонконга очистила от баррикад площадку протеста в районе Монг Кок, восстановив движение транспорта по улице Nathan Road, заблокированной с конца сентября активистами. В операции приняли участие около 7 тысяч полицейских. Во вторник верховный суд Гонконга постановил убрать остальные баррикады.
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