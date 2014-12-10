В Турции активисты пикетировали посольство России, протестуя против оккупации Крыма

В Турции активисты пикетировали посольство России, протестуя против оккупационной политики в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства Турции в Украине.

Как отмечается в сообщении, «во Всемирный день защиты прав человека сотни представителей крымскотатарской диаспоры Турции, а также представители украинской общины, которые специально прибыли из многих регионов, провели перед зданиями посольства РФ в Анкаре и Генерального консульства РФ в Стамбуле митинги протеста против политики оккупационной администрации в Крыму».

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Представители Генерального центра обществ культуры и взаимопомощи крымских татар, а также его стамбульского филиала в ходе митингов обнародовали заявления, в которых осудили российскую оккупацию Крыма и систематические нарушения прав человека на временно аннексированной территории, заявили о своей поддержке территориальной целостности Украины, выразили требование в адрес российской стороны прекратить репрессии против этнических крымских татар и других граждан Украины.