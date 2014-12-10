В Гонконге активисты готовятся провести последнюю ночь протеста

В Гонконге студенты, составляющие движущую силу мирных протестов против ограничения демократии в городе, планируют оставаться на улицах, несмотря на планы полиции окончательно расчистить центральный район, передает BBC.

Власти Гонконга предупредили, что утром в четверг последние баррикады будут снесены и дороги будут открыты для движения транспорта.

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Число манифестантов кардинально снизилось за последние недели - из десятков тысяч, оккупировавших центр города в сентябре, сейчас осталось всего несколько сотен.

Протестующие выступают против отказа Пекина провести в Гонконге полноценные демократические выборы в 2017 году.