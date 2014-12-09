Полиция намерена брать штурмом баррикады протестующих в Гонконге на этой неделе
Оставшиеся зоны протеста в Гонконге будут полностью очищены от возведенных демонстрантами баррикад на этой неделе.
Соответствующая операция с участием до 7 тыс. полицейских, как ожидается, начнется в четверг, сообщили источники в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Местные газеты опубликовали постановление Верховного суда Гонконга, который по итогам рассмотрения иска автобусной компании предписал разблокировать все участки дорог в центральном квартале Адмиралти. В настоящее время в этом районе остаются около 300 манифестантов, живущих в палаточных лагерях.
Предполагается, что одновременно от баррикад будет расчищена и менее крупная зона протестов в районе Козуэй-бэй.
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Ожидается, что во второй половине дня полиция и судебные приставы сделают официальное уведомление о сроках начала операции.
Прекративший голодовку один из студенческих лидеров Джошуа Вонг заявил, что его сторонники из продемократического движения Scholarism не намерены вступать в конфронтацию и препятствовать исполнению постановления суда. В то же время отдельные активисты полны решимости оставаться на улицах до последнего.