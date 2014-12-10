Польша хочет создать собственную систему противовоздушной и противоракетной обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовскийпосле заседания Совета национальной безопасности в среду.

«Совет единогласно назвал приоритетом среди всех приоритетов идею создания в Польше собственной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Мы обсуждали эту проблему с разных точек зрения, в том числе в контексте изменения ситуации с безопасностью Польши и других стран нашего региона», - сказал он.

Коморовский отметил, что в ходе сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности польские высокопоставленные должностные лица обсудили реализацию утвержденной ранее стратегии укрепления обороноспособности Польши.

По его словам, среди достигнутых договоренностей было также проведение специальных учений «Страна 2015», в рамках которых планируется протестировать обороноспособность Польши.

Читайте такжеПольша купит у США новейшие крылатые ракетыГлава польского государства также назвал одним из приоритетов добиться увеличения финансирования оборонной сферы страны до 2% ВВП с 2016 года, заверив, что готов сотрудничать по этому вопросу не только с правительственной коалицией, но и оппозицией.

Как сообщал УНИАН, Польша должна была стать одной из стран, где планировалось разместить элементы создаваемой США системы противовоздушной обороны (ПРО), против чего резко выступает Российская Федерация, которая заявляет, что эта система будет угрожать ее безопасности.