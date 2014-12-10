В Калифорнии не утихают акции протеста, на улицы городов вышли сотни американцев

На улицы Беркли вышли сотни человек. Они прошли маршем к зданию администрации города с требованиями остановить гибель безоружных людей в результате применения сотрудниками органов правопорядка табельного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Манифестанты разделились на несколько больших групп и периодически предпринимают попытки блокировать движение на скоростных трассах.

По данным полиции, за последние сутки арестованы 232 человека. Стражи порядка отмечают, что задержанным 8-9 декабря предъявлены обвинения в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов, причинении вреда офицерам, а также порче городского имущества.

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В отношении некоторых из арестованных назначен залог $50 тыс. По данным газеты San Francisco Chronicle, полиция намерена просить прокурора округа Аламеда существенно повысить залоговые суммы.

Ранее, 24 ноября, суд присяжных освободил от ответственности полицейского Даррена Уилсона, который 9 августа застрелил в Фергюсоне афроамериканского подростка Майкла Брауна. В ответ в городе начались протесты, волна которых прокатилась по 170 городам США.