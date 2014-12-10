В России очередного оппозиционера посадили на 4,5 года за избиение полицейских

Сам оппозиционер, ранее отпущенный под подписку о невыезде, отсутствовал на вынесении приговора.

Суд приговорил Мохнаткина к 4,5 годам колонии, по информации ТАСС сообщает Lenta.ru.

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Оппозиционера задержали на акции «Стратегии-31», которая проводилась 31 декабря 2013 года в защиту 31-й статьи российской Конституции, гарантирующей свободу собраний. Против него возбудили два уголовных дела о нападении на сотрудников полиции. По версии следствия, Мохнаткин

Ранее Мохнаткина осудили за аналогичное преступление после акции 31 декабря 2009 года. Тогда оппозиционер заявлял, что вступился за женщину, которую били полицейские. Мохнаткин отсидел в колонии два с половиной года.