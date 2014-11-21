Грибаускайте повторила обвинения России в терроризме
15:02, 21 ноября 2014Мир
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Президент Литвы Даля Грибаускайте повторила обвинения в адрес России в терроризме в контексте событий в Украине.
REUTERS
"Мы все видим, что наш сосед, сосед Украины ведет себя так, как соседу не подобает, как не подобает государству, уважающему международное право, международные обязательства и подписанные договоренности", - утверждала она на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим в Литву с визитом, передает ТАСС.
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Как сообщал УНИАН, президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в трусости, так как эта страна ведет войну в Украине, но отрицает это.
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