Грибаускайте повторила обвинения России в терроризме

"Мы все видим, что наш сосед, сосед Украины ведет себя так, как соседу не подобает, как не подобает государству, уважающему международное право, международные обязательства и подписанные договоренности", - утверждала она на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим в Литву с визитом, передает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в трусости, так как эта страна ведет войну в Украине, но отрицает это.