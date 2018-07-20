Организация встречи Трампа и Путина обошлась финской казне в более чем 4 миллиона евро

Пока что это предварительная оценка, а итоговая сумма будет названа осенью.

Стоимость организации встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки превысила четыре миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Пока что это предварительная оценка, а итоговая сумма будет названа осенью.

Большую часть суммы – около 2,7 миллиона евро – оплатит МВД Финляндии. Из этих денег два миллиона потрачено на усиленную работу столичной полиции, остальные – на работу Центральной криминальной полиции, Полиции безопасности и Пограничной службы. Оборонительным силам за помощь в охране министерство перечислит 400 тысяч евро. Однако в этих расчетах пока не учтена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

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Второй по величине счет – около 1-1,15 миллиона евро – выставлен министерству иностранных дел. Большая часть этих денег потрачена на аренду Дворца "Финляндия" под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.

"МИД также оплатил часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов. Это стоило 150 тысяч евро", – рассказывает начальник пресс-службы министерства Ваги Хяккинен.

Еще почти 250 тысяч евро заплатит Канцелярия финского президента. Эти деньги пошли на размещение делегации американского президента в Hilton Kalastajatorppa и самого Дональда Трампа в соседнем гостевом доме, что принадлежит государству, на обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.

Дешевле всего встреча Трампа и Путина обошлась администрации Хельсинки. Город потратил на эти цели примерно 200 тысяч евро.