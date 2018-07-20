Трамп пообещал стать "худшим врагом" Путина, если наладить отношения не получится

Трамп добавил, что в отношении с Москвой ведет себе "жестче", чем какой-либо другой американский президент "за долгие, долгие годы".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может стать "худшим врагом" российского президента Владимира Путина "из всех, что у него когда-либо были", если отношения между Россией и США не наладятся.

Об этом он сообщил в интервью CNBC.

Трамп отметил, что хорошие отношения с Путиным и Россией - это "хорошо, а не плохо". "Но если это не сработает, я стану худшим из врагов, которые у него когда-либо были", - сказал Трамп.

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Трамп добавил, что в отношении с Москвой ведет себе "жестче", чем какой-либо другой американский президент "за долгие, долгие годы".

Трамп привел примеры своих недавних действий по отношению к Москве: депортация 60 российских дипломатов и санкции, наложенные на российских граждан и компании, которых власти США подозревают в содействии российской внешней политике. "Просмотрите на все, что я сделал", - похвастался Трамп, сравнивая свою политику по отношению к России с действиями предшественника, Барака Обамы.

Трамп в частности, жестко раскритиковал Обаму и обвинил его в слишком мягком отношении к России. "Он был слабаком, марионеткой России", - сказал Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить осенью российского президента Владимира Путина в Вашингтон.