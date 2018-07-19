Власти Турции после отмены режима ЧП введут ограничения

Местные власти смогут ограничивать допуск отдельных граждан в ряд мест, если у них возникнет подозрение, что эти граждане могут "нарушить общественный порядок".

Власти Турции заявили, что «борьба с терроризмом продолжится» после отмены в стране режима чрезвычайного положения (ЧП).

Читайте такжеВ Турции приостановлена деятельность всех государственных театров

В парламент на обсуждение передан законопроект, который передает местным властям полномочия по ограничению допуска отдельных граждан в ряд мест турецких провинций, если у них возникнет подозрение, что эти граждане могут «нарушить общественный порядок», передает kommersant.ru. Также расширен список обоснований для запрета демонстраций.

Как сообщал УНИАН, в Турции в 01:00 по местному времени прекратил действовать режим ЧП. Он был введен властями страны 20 июля 2016 года после неудавшегося военного государственного переворота. Режим ЧП продлевался семь раз, каждый раз на три месяца.

За время действия режима ЧП были арестованы более 228 тыс. человек по подозрению в причастности к попытке госпереворота, уволены более 134 тыс. госслужащих, заведены дела в отношении 17 тыс. пользователей соцсетей по обвинению в пропаганде террористических организаций или разжигании ненависти, закрыты 174 СМИ, 1414 НКО, 145 фондов, 15 университетов и 19 профсоюзов.