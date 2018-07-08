В Турции накануне инаугурации Эрдогана уволили более 18 тысяч госслужащих

О массовых увольнениях было объявлено накануне его инаугурации на новый срок, больше всего уволенных в МВД и армии.

Правительство Турции объявило о крупнейшем за последнее время массовом увольнении госслужащих: различные государственные структуры должны покинуть более 18 тыс. человек.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

Соответствующий декрет правительства опубликован в издании Resmi Gazet — официальном вестнике кабинета министров страны. Декрет имеет силу закона, поскольку в стране до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Об очередной, самой массовой за последнее время чистке госаппарата власти объявили накануне инаугурации на новый срок президента Реджепа Эрдогана, который победил на президентских выборах в июне 2018 года.

Всего под сокращение попали 18 632 человека, прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

Самой массовой чистке подверглось МВД: уволены 8998 сотрудников ведомства. В с​ухопутных силах избавились от 3077 офицеров и военнослужащих младшего командного состава, на флоте уволили 1126 человек, в ВВС — 1949. Чистка рядов жандармерии коснулась 649 офицеров и младших командиров, в системе Минюста лишились работы 1052 сотрудника.

Кроме того, правительство прекратило полномочия восьми заместителей губернаторов и других высокопоставленных чиновников.

Досрочные президентские выборы прошли в Турции 24 июня, победу на них одержал действующий глава государства. Сам Эрдоган назвал результаты торжеством демократии и отметил, что победителями стали все граждане 81-миллионной Турции.

Эрдоган пошел на досрочные выборы после вступления в силу поправок в Конституцию страны, которые были одобрены на референдуме весной 2017 года. Они направлены на усиление власти президента, который стал также главой правительства. В Турции упразднили должность премьер-министра, президент сам получил право назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров. Полномочия президента расширились и в сфере судебной власти.

В конце июня газета Daily Sabah со ссылкой на источники в окружении турецкого президента сообщила, что Эрдоган намерен не продлевать режим чрезвычайного положения в Турции, который ранее продлевался каждые три месяца.

Всего, по данным Reuters, после подавления попытки переворота в Турции были уволены почти 160 тыс. госслужащих, около 50 тыс. человек по всей стране были арестованы.