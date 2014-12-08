Правозащитница: на Донбассе погибли или пропали без вести более 5 тысяч военных РФ

Об этом сообщила российская правозащитница, руководитель группы в соцсети "Груз-200 из Украины в Россию" Елена Васильева в интервью 5 каналу.

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Отвечая на вопрос, какое количество российских военнослужащих погибло или пропало без вести в Украине, она ответила, что "по нашим данным, их больше 5 тысяч человек… это по состоянию на сейчас".

"К тому же меня очень сильно упрекают наши российские военнослужащие, что я занижаю эту цифру", - добавила она.

"Самая большая проблема в том, чтоб в России, матери смогли получить тех, кто отдал свои жизни здесь в вашей земле, но ведь за что", - возмущается правозащитница.