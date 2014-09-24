На Донетчине нашли три массовых захоронения - ОБСЕ

Боевики "ДНР" сообщили миссии наблюдения ОБСЕ о том, что нашли три безымянные могилы, которые якобы содержат по несколько тел.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ за 23 сентября, передает Украинская правда.

Согласно информации, два захоронения находятся в угольной шахте Коммунар возле села Нижняя Крынка (35 км на северо-восток от Донецка), и еще одно - в середине села.

Члены миссии ОБСЕ увидели в шахте два участка, расположенные на расстоянии 50 метров друг от друга, на каждом из них было по 2 человеческих тела. Все четыре тела были в процессе разложения.

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Представители ОБСЕ также заметили восемь девятимиллиметровых патронов от пистолета Макарова, которые находились на расстоянии примерно 5 метров от человеческих останков.

Недалеко от дороги на краю села, члены миссии также видели насыпь земли, напоминающий могилу, на котором была установлена мемориальная доска, на которой на русском языке были указаны имена (а в одном случае инициалы) 5 человек.

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На доске указано, что эти люди умерли 27 августа 2014 года. На верхней части доски была другая надпись - "Умер за ложь Путина".

Ни в шахте, ни в селе представители миссии не заметили никаких судебно-медицинских экспертов.