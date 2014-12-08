Глава МИД Чехии: позицию по Украине выражает правительство, а не президент Земан

Такое заявление министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек сдедал в интервью "ЕвроПравде". "Я часто говорю с ним, в том числе по поводу Украины, но я не имею никаких рычагов влияния на его позицию и не могу контролировать его заявления. Поэтому мне остается только повторить, что международная политика – полностью в сфере ответственности правительства", - отметил чешский министр.

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"Мнение правительства - это единственная официальная позиция Чехии. Президент, по нашему законодательству, не имеет на нее влияния", - сказал чешский дипломат. "Позиция нашего правительства очень четкая. Мы поддерживаем суверенитет и целостность Украины, иной официальной позиции в Чехии нет", - отметил Любомир Заоралек.

Он сказал, что у Чехии по вопросу Украины "нет никаких расхождений с позицией других государств ЕС и НАТО, ведь мы поставили свои подписи под всеми заявлениями НАТО и ЕС относительно Украины". "Я убежден, что если бы Россия остановила поток оружия и военных в Украину, если бы был установлен контроль за границей, мы бы убрали главные факторы нынешней ситуации", - подчеркнул Любомир Заоралек.

Напомним, что Милош Земан известен своей пророссийской риторикой. Сразу после аннексии Крыма Россией чешский президент выступил за введение жестких санкций против РФ, однако уже в июне заявил, что "не видел никаких причин" для санкций ЕС против РФ, а в сентябре и подавно удивил общественность, рассказав, что в Украине идет гражданская война и "несколько сотен добровольцев" из России нельзя расценивать как российское вторжение. В начале ноября Милош Земан в интервью радиостанции "Радио Прага" похвалил политику президента России Владимира Путина.

Пророссийские высказывания президента вызвали недовольство чехов. 17 ноября тысячи демонстрантов собрались в центре Праги, обвиняя Милоша Земана в стремлении сделать Чехию российской колонией. Самого президента во время выступления освистали и забросали яйцами.