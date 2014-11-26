В Чехии министры раскритиковали пророссийские заявления президента об Украине

Как сообщает Радио Свобода, так он отреагировал на пресс-конференции в Праге на заявление президента Чехии Милоша Земана, что Украина не должна становиться членом НАТО, должен оставаться нейтральной и подвергнуться «финляндизации» (под этим словом обычно понимают отказ страны от части суверенитета в интересах сильного соседа ради того, чтобы тот не лишил ее всего суверенитета».

На этой же пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, находившийся в Чехии с визитом, выразил надежду, что уже миновали времена, когда одни страны указывали другим, что делать, сообщает чешское агентство ЧТК. Именно Украина была одной из главных тем беседы министров.

Читайте такжеЧехия принимает во внимание позицию украинской стороны о "неприемлемых заявлениях Земана" - МИДКроме того, сообщает агентство, позицию Земана относительно Украины отвергнул вице-премьер-министр, министр финансов Чехии Андрей Бабиш.

25 ноября Земан, находясь с визитом в Казахстане, повторил позицию России относительно невступления Украины в НАТО и высказался за ее «финляндизацию».

Ранее Земан уже выступал с заявлениями, которые отвечают линии Кремля или близки к ней. Самым громким стало его заявление на российском телевидении, что «в Украине просто гражданская война», поэтому не нужно заниматься «какими-то мыслями о поддержке, в частности экономической поддержке Украины» в этих условиях.

В ответ на слова президента министр иностранных дел Чехии Заоралек подчеркнул, что в его стране за внешнюю политику отвечает правительство, а президент обязан официально ее соблюдать.