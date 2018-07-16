Перед брифингом Трампа и Путина произошел инцидент: мужчину с плакатом силой вывели из зала (фото)
19:57, 16 июля 2018Мир
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На листе, который держал мужчина, была надпись: "Договор о запрещении ядерного оружия". По предварительным данным, мужчина назвал себя журналистом.
Служба безопасности выводит мужчину из зала перед началом брифинга Трампа и Путина / REUTERS
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Мужчину, который держал в руках лист с надписью, силой вывели из зала сотрудники служб безопасности за несколько минут перед началом пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки (Финляндия).
Об этом сообщает Радио Свобода, разместив соответствующее видео.
Отмечается, что на листе была надпись: "Договор о запрещении ядерного оружия".
По предварительным данным, мужчина назвал себя журналистом американского издания The Nation.
REUTERS
REUTERS
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