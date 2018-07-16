Перед брифингом Трампа и Путина произошел инцидент: мужчину с плакатом силой вывели из зала (фото)

19:57, 16 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Мужчину, который держал в руках лист с надписью, силой вывели из зала сотрудники служб безопасности за несколько минут перед началом пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки (Финляндия).

Об этом сообщает Радио Свобода, разместив соответствующее видео.

Отмечается, что на листе была надпись: "Договор о запрещении ядерного оружия".

По предварительным данным, мужчина назвал себя журналистом американского издания The Nation.

 REUTERS
REUTERS

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Теги: #брифинг#Дональд Трамп#Владимир Путин