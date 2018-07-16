СМИ узнали об отказе принцев Чарльза и Уильяма встречаться с Трампом

Королева Великобритании Елизавета II обычно не проводит подобные приемы в одиночку и ее сопровождает кто-то из королевской семьи.

Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Лондон.

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Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает kommersant.ru. Как отмечает издание, королева Великобритании Елизавета II обычно не проводит подобные приемы в одиночку и ее сопровождает кто-то из королевской семьи. «Они (Принцы Чарльз и Уильям.- ред.) просто отказались от участия», - сообщил собеседник издания.

Во время приема принц Чарльз был на мероприятии с полицией графства Глостершир, а Уильям играл в поло на благотворительной акции.

13 июля Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента США с его супругой Меланией Трамп. СМИ сообщали, что Трамп опоздал на чай к британский королеве, однако Букингемский дворец это отрицает. Президент США в интервью Daily Mail рассказал, что восхищен Елизаветой II.