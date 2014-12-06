Олланд приземлился в Москве
15:17, 06 декабря 2014Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в Москву.
REUTERS
Как передает российское агентство ТАСС, французский борт номер один приземлился в аэропорту Внуково.
Ожидается, что здесь же состоится встреча Олланда с президентом РФ Владимиром Путиным.
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