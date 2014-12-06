Олланд перед встречей с Путиным позвонил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Франсуа Олланд обсудили ситуацию на Донбассе и подчеркнули необходимость выполнения Минских договоренностей.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

В частности, как говорится в сообщении, Порошенко и Олланд обсудили ситуацию на Донбассе. Собеседники согласились относительно необходимости достижения выполнения Минских договоренностей, в том числе для немедленного решения гуманитарных проблем в Донецкой и Луганской областях.

Президенты Украины и Франции договорились о дальнейшей координации усилий для мирного урегулирования на Донбассе, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Олланд сегодня, 6 декабря, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой планирует обсудить ситуацию в Украине. Олланд посетит Москву транзитом, возвращаясь из Казахстана в Париж.