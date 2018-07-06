Меркель обвинила премьера Венгрии в "отсутствии человечности"

Виктор Орбан находится с визитом в Берлине – он посещает немецкую столицу впервые за три года.

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он не придерживается правил "человечности" своей иммиграционной политикой.

Меркель заявила, что обеспечение внешних границ ЕС заключается не в создании "крепости против людей, привезенных контрабандистами", пишет Радио Свобода.

По ее мнению, блок должен подписать соглашения с африканскими странами, чтобы обеспечить законную миграцию.

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"Душа Европы - представляет собой человечность и это то, что мы хотим сохранить. Если Европа с ее ценностями хочет продолжать играть роль в мире, тогда она не может просто отвернуться от трудностей и страданий", - сказала она.

Орбан находится с визитом в Берлине – он посещает немецкую столицу впервые за три года.

Премьер-министр Венгрии Орбан резко выступает против политики предоставления убещища, которую Меркель отчаянно защищала. Орбан согласился с тем, что у него и Меркель были принципиально разные подходы к миграции и к тому, как помочь людям гуманитарным путем.

Орбан сказал, что Германия должна быть благодарна за заграждение, которые Венгрия построила на своих границах с Сербией и Хорватией, и которое, по его словам, охраняется 24 часа в сутки 8000 вооруженных людей. По словам Орбана, если бы этого не было, от 4 до 5 тысяч беженцев прибывали бы в Германию в день.